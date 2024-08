Inter-Al-Ittihad 0-1 al 45? decide Diaby Correa | stai giocando?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È da poco terminato il primo tempo dell’amichevole-Al-a Monza (QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questa prima frazione di gioco, conclusasi con il punteggio di 0-1 PRIMO TEMPO – Classica gara di inizio agosto quella finora trae Al-, con i nerazzurri che si rendono pericolosi per primi al 9?: un pessimo Joaquinlanciato sulla corsa salta il portiere ma si porta sull’esterno, palla in mezzo spazzata sulla linea dalla difesa e Marcus Thuram colpisce male il tap-in che avrebbe portato al gol del vantaggio. A sbloccare il risultato sono però i sauditi, quando al 25? orchestrano una buona ripartenza, filtrante di Aouar che liberasulla sinistra e il suo diagonale beffa Yann Sommer, in protezione del primo palo.