In diecimila hanno brindato a Verucchio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pubblico delle grandi occasioni percalici. Sono state oltre 10mila le presenze durante le due serate della manifestazione. Oltre mille i partecipanti al brindisi in mongolfiera, la novità assoluta di questa edizione. Sono alcuni dei numeri dicalici, andata in scena venerdì e sabato tra vini doc, buon cibo e tanta musica. Durante la manifestazione sono stati venduti 3mila bicchieri, staccati oltre 12mila coupon per le degustazioni. Venduti più di mille biglietti per la novità di quest’anno, la degustazione in mongolfiera, nonostante il vento abbia impedito alla mongolfiera di alzarsi per gran parte della prima serata. "Il vino è stato molto apprezzato grazie alle 27 cantine presenti, con una fortissima rappresentanza della ’Strada dei vini e dei sapori di Rimini’.