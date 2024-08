Il Napoli attuale secondo Chiariello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilsu Radio CRC: nella trasmissione ‘In Ritiro Con Te’ Umbertosi è espresso con il suo punto. Di seguito le sue parole. “Dobbiamo portare pazienza. Vi invito tutti ad una grande pazienza. Lo so che quando si arriva intorno al 7 agosto, con la Coppa Italia alle porte e il campionato a poco più di dieci giorni, c’è preoccupazione. Indubbiamente c’è preoccupazione”. Unincompleto e Conte che “La squadra è incompleta, manca il centravanti, perché la paura di tutti, confessiamolo, l’ha espressa il professore Trombetti: che la belva in gabbia non la si tiene più. La belva in gabbia è Antonio Conte – senza denigrazione o disprezzo – perché non le manda a dire, nella sua storia. Lo sappiamo: è successo alla Juventus, all’Inter, è storia. Antonio Conte vuole vincere e l’ha detto anche in conferenza stampa, non ha pazienza”.