Hugh Jackman registra i versi di Wolverine in un video dalla sala di doppiaggio

(Di mercoledì 7 agosto 2024)diin undiNel 2017, undiche faceva ilper Logan è diventato rapidamente virale. Ora, per promuovere Deadpool &, il regista Shawn Levy ha condiviso la suaone dello stessoe la visione è incredibile. Vediamo l’attorere vari grugniti, ruggiti e “f*ck” mentresi fa strada attraverso il Deadpool Corps. I rumori che fa qui sarebbero stati aggiunti al film finale, assicurando che la sequenza, ambientata con il sottofondo di “Like a Prayer” di Madonna, sembrasse ancora più realistica. È molto divertente vederecompletamente nel personaggio die, più di due decenni dopo aver indossato per la prima volta quegli artigli iconici, è chiaro che sa esattamente come questo personaggio dovrebbe suonare sullo schermo.