House of The Dragon – stagione 2 | L’occhio degli Dei e l’isola dei volti spiegati

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024)of The2:Dei edeiInof Theabbiamo già visto quanto Harrenhal possa essere inquietante con il suo ruolo nella seconda, ma unoaspetti più misteriosi del castello a sud è noto solo come OcchioDei. Un tempo ospitava moltistessi alberi di stramonio che crescono ancora sul, ma furono abbattuti da Harren Hoare per il suo progetto di vanità e in seguito bruciati insieme al castello durante la Conquista, forse creando la maledizione che ora abita Harrenhal. L’isolotto all’interno del lago, noto comedei, è ricco di storia magica, ma rimane in gran parte intatto durante l’era Targaryen.Dei, invece, è già stato teatro di un duello tra draghi durante il regno di Maegor il Crudele, ma questa potrebbe non essere l’ultima volta che danzano sopra il lago.