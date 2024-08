Finisce incubo giudiziario per nota farmacista di Santa Maria Capua Vetere

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Salerno. Dopo 12 annil’per unadi, la dott.ssa Claudia Rotondo. La Terza Sezione Penale del Tribunale di Salerno, presieduta dalla dott.ssa Gabriella Passaro, ha mandato assolta con la formula “per non aver commesso il fatto” la professionista della città del Foro. La dott.ssa Rotondo era stata tratta a giudizio dalla Procura Salernitana per delle pesanti accuse: concorso in associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e al loro traffico illecito nonché per il reato di falso ideologico. I fatti risalivano all’anno 2007 a seguito di una batteria di perquisizioni dei Nas nella farmacia di Teano di proprietà della dott.ssa Rotondo ma che diedero esito negativo.