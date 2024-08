F1 Adrian Newey pronto a firmare con Aston Martin svanisce il sogno della Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La telenovela che è proseguita a lato del Mondiale di Formula Uno 2024 sembra essere giunta alla propria fine.ha scelto. La stampa inglese ormai non sembra0 più avere dubbi. Anzi, aggiunge anche le tempistiche. L’accordo tra il “genio del motorsport” e il team di Lawrence Stroll infatti verrà annunciato all’inizio di settembre, attorno al Gran Premio d’Italia di Monza. Niente rossonel futuro di, dunque, ma il verde del team con sede a Silverstone. Le motivazioni per questo accordo sono, grosso modo, due: una questione economica di estrema rilevanza e il fatto di poter lavorare “in casa”. Il contratto che legherà il progettista di Stratford-upon-Avon (la città inglese che diede i natali anche a William Shakespeare) sarà da tripla cifra. Si parla di 100 milioni di euro per 4 anni.