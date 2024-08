E’ morta Patti Yasutake l’infermiera di ‘Star Trek’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – L’attrice statunitense di origine giapponese, nota per aver interpretato il ruolo delAlyssa Ogawa nell’universo della saga di Star Trek, èall’età di 70 anni lunedì 5 agosto al Santa Monica Medical Center dell’Università della California dopo una lunga battaglia con una rara forma di linfoma a cellule T. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo manager Kyle Fritz a ‘The Hollywood Reporter’. “è stata la mia prima cliente quando ho iniziato più di 30 anni fa”, ha detto in un comunicato. “Ci siamo goduti ogni giorno in cui abbiamo potuto lavorare insieme, e mi mancherà”.ha ricevuto una nomination agli Independent Spirit Award per il suo ruolo in ‘The Wash’ (1988), e il suo curriculum sul grande schermo comprende ‘Fermati, o mamma spara’ (1992) e ‘Bella da morire’ (1999).