Dumfries-Inter incontro volto a definire una posizione condivisa | attesi sviluppi – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Denzel, tramite i suoi rappresentanti, e la dirigenza dell’hanno avuto una programmare il futuro insieme. Nuovisononei prossimi tempi. L’– Denzele l’stanno discutendo, con consapevolezza e volontà di proseguire la propria storia insieme, i termini di un rinnovo del contratto al momento non lontano tra le parti. Come riferito da Valentina Mariani a Sky Sport, la base su cui l’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra hanno mostrato una chiara convergenza è rappresentata dall’intenzione comune di prolungare la propria intesa. Quindi, almeno questa certezza è possibile dedurla dal meeting ssi tra le parti per discutere del rinnovo dell’olandese.