Dl Carceri Ascari M5S | Presa in giro che non risolve problemi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2024 "Non solo chi vive in carcere, ma anche chi vi lavora è sottoposto a condizioni inumane: carenza di organico, stress psicofisico, turni massacranti, aggressioni, resistenze, minacce. Sette agenti di polizia penitenziaria dall'inizio dell'anno si sono suicidati. E a loro andrebbero aggiunti i costanti suicidi tra le nostre forze armate e dell'ordine, un fenomeno in allarmante crescita di cui non si parla a sufficienza e per il quale ho chiesto che venga istituita una commissione di inchiesta per indagarne le cause profonde e apportare delle soluzioni. Di fronte a questa situazione al collasso, quale è la soluzione del governo? Un decreto vuoto, unain, che non dà alcuna risposta e che prevede la soluzione di mille agenti di polizia penitenziaria entro il 2026 quando c'è una carenza di organico di ventimila agenti. Oggi, non nel 2026".