Ciclismo su pista Simone Consonni | E’ stata una gara a sfinimento Francesco Lamon | E’ un bronzo d’orgoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unche vale tantissimo e che alimenta la striscia olimpica di giornate consecutive a medaglia dell’Italia alle Olimpiadi. Il quartetto azzurro maschile delsubatte la Danimarca nella finale 3-4° posto prendendosi il terzo gradino del podio, in un torneo vinto dall’Australia davanti alla Gran Bretagna. Oltre a Filippo Ganna e Jonathan Milan, a far parte della formazione allenata da Marco Villa ci sono, ormai in una line up collaudata,. Entrambi hanno parlato alla Rai, queste le loro dichiarazioni.: “E’una: e loro erano più stanchi di noi (ride, ndr). Alla fine in queste gare, dove ti giochi le medaglie, conta solo arrivare davanti agli altri e noi lo abbiamo fatto. Sono rimasto a ruota pratica sempre, anche perché avere davanti Ganna e Milan non è facile.