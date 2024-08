Chiesa-Inter? Una sola condizione! E i piani di mercato sono chiari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)è un nome che sicuramente fa gola a diverse squadre, tra cui l’. Le ultime sulle mosse didel club nerazzurro. MOVIMENTI – Le parole di Fabrizio Biasin, su Tmw, in merito alle mosse didel club nerazzurro: «Molti pensano che l’debba fare ancora 202042 operazioni ma non le farà. Dumfries è a un passo dal rinnovo. Quello di Lautaro va solo annunciato, arriverà un giovanotto di belle speranze in difesa e buonanotte.essa solo e soltanto se dovesse mai andare a scadenza con la Juve. Difficile che si arrivi allo scontro frontale, alla fine conviene a tutti trovare una soluzione. La sensazione è che i bianconeri si accontenteranno della cifra per uscire “in pari” (circa 15 milioni) e che il giocatore sceglierà una destinazione dove poter riemergere».