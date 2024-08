Basket Parigi 2024 Embiid | Mi piacciono i fischi giocato in ambienti peggiori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Team Usa strapazza il Brasile 122-87 nei quarti di finale del torneo dimaschile ai Giochi Olimpici di. La squadra di coach Steve Kerr ora affronterà in semifinale la Serbia di Nikola Jokic, uscita indenne dall’overtime con l’Australia. “Mi sono sempre piaciuti i. Molte persone credono che io li interpreti come odio, ma per me sono come una manifestazione di amore e rispetto. Se non fossi un buonre dinon riceverei i. Mi sento fortunato ad essereato e mi piace interagire con i fan. Onestamente hoin campicome il Madison Square Garden di New York e il TD Garden di Boston”, il commento di Joelin zona mista dopo iricevuti dal pubblico francese per tutta la partita. “È stata una bella partita. Ci siamo divertiti molto in campo e fuori. L’intervista da Grant Williams è stata bellissima.