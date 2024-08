Acronis la maggioranza passa nelle mani del fondo Eqt

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) IlEqt X acquisirà una partecipazione dinell’. I fondatori, il management e gli investitori esistenti – tra cui fondi e conti gestiti da CVC, Springcoast e BlackRock Private Equity Partners – rimarranno come azionisti di minoranza. La transazione valutaal di sopra dell’ultimo round di finanziamento per la crescita, completato nel 2022. Fondata nel 2003,è uno dei principali fornitori di soluzioni IT per i Managed Service Provider, e offre una piattaforma di cybersecurity e protezione dei dati nativamente integrata e altamente efficiente. In un mercato in cui i dati e i carichi di lavoro sono in crescita e le aziende riconoscono sempre più l’importanza della sicurezza informatica,consente ai clienti di esternalizzare le capacità IT garantendo al contempo elevati standard di sicurezza, integrità e affidabilità dei dati.