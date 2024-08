Volley dal 2008 al 2024 | le epiche rimonte dell’Italia sul Giappone E anche allora c’era De Giorgi…in un’altra veste

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Italia si è qualificata alle semifinali del torneo dimaschile alle Olimpiadi di Parigiriuscendo a recuperare da una situazione critica contro il. Gli asiatici erano infatti in vantaggio per 2-0 e 24-21, gli azzurri erano con le spalle al muro e dovevano fronteggiare tre match-point: sembrava ormai tutto perduto, i Campioni del Mondo erano sull’orlo del baratro e ribaltare una situazione del genere sembrava impossibile. Gli azzurri ci hanno però creduto: primo tempo di Russo, errore offensivo di Ishikawa, ace di Giannelli e tre match-point annullati, per poi riuscire a vincere il set con una pipe di Lavia e un ace di Michieletto. Contesa prolungata e successo al tie-break, a coronare una rimonta al cardiopalma che permette di affrontare la Francia nel prossimo incontro da dentro o fuori.