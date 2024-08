Telese | modifica di assegno di invalidità civile con indebito di 8mila euro mai comunicati al diretto interessato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVicenda assurda che colpisce ancora una volta la categoria dei più deboli e meno abbienti. Un invalido, che a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 152/2020 (che riconobbe l’inadeguatezza dell’importo della pensione die sollecitò il legislatore a prevederne l’aumento anche per le persone di età inferiore ai 60 anni. Aumento fissato da 300a 651, con ulteriori limiti reddituali), aveva visto ottenere in automatico, nel novembre 2020, la maggiorazione dell’di, per un totale di 651, avendo reddito zero negli anni antecedenti 2020 (la legge prevede un importo reddituale di9000 per ottenere il beneficio).