Rottamazione-quater c’è tempo fino al 23 settembre per pagare la quinta rata

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) Una nuova boccata d’ossigeno per i contribuenti italiani. La scadenza delladella “” è stata ufficialmente prorogata al 15 e al 232024, tenendo conto di cinque giorni di tolleranza in più. Lo ha confermato il Decreto Legislativo n. 108/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 agosto appena trascorso, che permette ai contribuenti di beneficiare di un’ulteriore finestra diper mettersi in regola senza incorrere in sanzioni o interessi di mora aggiuntivi. Un sospiro di sollievo per i contribuenti che potranno godersi l’estate In un periodo in cui la pressione fiscale grava pesantemente su imprese e cittadini, la proroga diventa molto utile per chi è alle prese con le cartelle esattoriali.