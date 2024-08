Rissa in vacanza nella gettonata località turistica | gente in ospedale e denunce

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Dalle principalidelle vacanze arrivano anche notizie come quella di unafinita male per i protagonisti. Siamo a Gallipoli e per giunta ad agosto, periodo che come ogni anno fa registrare numeri altissimi al paese del Salento tanto amato soprattutto dai giovanissimi. Sabato scorso in uno dei locali più rinomati e frequentati sulla litoranea è scattata la denuncia per 8 persone, di cui 5 addetti alla sicurezza. Come riportano i principali quotidiani locali, è successo tutto al Lido Zen. Secondo quanto accertato dalla polizia, laè scoppiata tra due gruppi di giovani, uno dei quali proveniente dal Veneto, per alcuni apprezzamenti rivolti a delle turiste della provincia di Padova. All’arrivo dei poliziotti uno dei due gruppi è fuggito e sono stati denunciati una 22enne, un 27enne e un 29enne veneti, oltre che 5 addetti alla sicurezza del lido.