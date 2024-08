Razza demoniaca | Zaki maledice Israele e poi si scusa dicendo che non conosce l’italiano È bufera

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Patrick, l’attivista italo egiziano liberato dalle prigioni de Il Cairo grazie al governo Meloni, attacca in maniera brutalee i suoi abitanti, li paragona a una, invoca la maledizione di Dio (non si sa quale) e poi fa marcia indietroche ha difficoltà a scrivere in italiano: troppo tardi, perché le sue parole suscitano l’indignazione di Fratelli d’Italia. Il tweet dicontroSu X l’uomo, che vive a Bologna, aveva scritto: “Una bambina palestinese viene bruciata viva dopo un attacco aereo israeliano su un edificio che ospita civili sfollati. Tutto ciò che sua madre può fare è stare seduta lì e guardare, che Dio maledica la loro speciequesto sarà in prima pagina sui giornali italiani? No, perché non è ucraina o israeliana, è solo una povera bambina palestinese come quei 15.