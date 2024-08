Parigi 2024 non basta la cattiveria per fare un atleta d' oro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Ci mancava solo lo scazzo in pedana. Anzi, fuori. Da una parte un gigante del giornalismo, sua maestà Aldo Cazzullo; dall'altra Daniele Garozzo, classe 1992, uno che ha un passato da campione della scherma (non “un presente” per colpa di un problema al cuore). E il primo è armato di penna e l'altro di fioretto. E il primo eccome se sa scrivere, ma il secondo se la cava molto bene pure lui. E il primo è un giornalista e il secondo non solo un grande, ma pure un medico. La polemica è presto riassunta. Cazzullo sul Corriere scrive così: «Gli schermidori hanno un po' tutti del matto. Quelli che abbiamo adesso sono un po' troppo bravi ragazzi: per questo vincono meno di una volta. Sono accompagnati da mamma e papà. Quelli di una volta erano ragazzi cattivissimi».