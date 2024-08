Non sarà l’autonomia differenziata a rovinare i nostri pessimi servizi pubblici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024) Il dibattito sulsi sta facendo sempre più rovente. I suoi avversari hanno raccolto, nel giro di qualche settimana, centinaia di migliaia di firme per indire un referendum abrogativo della legge Calderoli. I critici delraccontano un mondo che non esiste: le nuove disposizioni possono piacere oppure no, ma raccontarle come l’anticamera della secessione è semplicemente ridicolo. E non solo perché, ovviamente, si tratta della mera attuazione di una modifica costituzionale risalente al 2001. In particolare,non potrà determinare alcuna differenza nella distribuzione delle risorse economiche tra le regioni né darà luogo ad alcun cambiamento della ripartizione dei denari tra le regioni che accedono ale quelle che non lo fanno.