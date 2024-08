Ludwig Kaiser | Devo concentrarmi su me stesso è così che funziona il wrestling

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024)ha raggiunto la fama come membro degli Imperium, ma ha anche avuto successo anche da singolo. Recentemente, ha affermato che la separazione dalla coppia con Giovanni Vinci è stata cruciale per la sua crescita professionale.riflette sulla sua carriera Gunther, insieme ae Vinci, guidava con forza l’Imperium, ma Vinci è stato espulso dal gruppo all’inizio di quest’anno. In un’intervista con Sporx,ha spiegato che la separazione di Vinci era necessaria per il suo sviluppo personale, permettendogli di concentrarsi su see di cogliere maggiori opportunità individuali, cosa che spesso è limitata quando si fa parte di una squadra.