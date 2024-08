LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | via alle eliminatorie dai tre metri uomini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 10.01 E’ il momento del francese Bisch che inizia con il doppio e mezzo indietro carpiato. 10.01 69.75 per Marsaglia, buon inizio dell’azzurro. 10.00 Si comincia con Lorenzo Marsaglia: triplo e mezzo carpiato dell’azzurro. 09.59 Gli atleti stanno sfilando sul piano vasca. 09.57 Sarà una mattinata molto lunga all’Aquatics Centre. L’obiettivo dei due azzurri sarà rientrare nella top-18 qualificante per le semifinali. 09.54 Marsaglia inizierà le sue sei rotazione con un triplo e mezzo avanti, coefficiente 3.1 di difficoltà, mentre Tocci opta per il doppio e mezzo ritornato (coefficiente di difficoltà 3.0). 09.51 Marsaglia sarà il primo a saltare dei 25 atleti presenti a questa competizione, mentre Tocci sarà l’undicesimo in elenco. 09.