LIVE Olimpiadi Parigi 2024 6 agosto in DIRETTA | ottima prova di Camilla Moroni nell’arrampicata bene Tocci e Marsaglia nei tuffi Inizia la qualificazione di Iapichino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18 ARRAMPICATA SPORTIVA – Favolosa Oceania Mackenzie! L’australiana ottiene 24.8 al terzo boulder e balza in testa alla classifica superando. 11.17 ATLETICA –ta ladel salto in lungo femminile con Larissa. Per qualificarsi alla finale bisogna terminare nelle prime 12 posizioni oppure ottenere la misura standard di 6.75. 11.16 PALLAMANO – La Danimarca è la prima semifinalista del torneo femminile. Le danesi hanno battuto l’Olanda per 29-25. 11.14 ATLETICA – Nella terza, ed ultima, batteria di ripescaggio vittoria per Weibo Qin davanti a Wilhelm Belocian. 11.13 ARRAMPICATA SPORTIVA – 24.5 punti nel quarto boulder per la cinese Zhilu Luo che chiude la propria semifinale con il punteggio di 63.6 finendo alle spalle di(64.0) 11.12– 61.