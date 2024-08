Liquidi nel bagaglio a mano torna il limite da 100ml | un passo indietro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono tanti i temi delicati quando si parla di viaggi in aereo. Assumendo la prospettiva dei passeggeri, si parla sempre più spesso del costo dei bagagli ain cappelliera, così come dell’aumento dei prezzi dei biglietti in base al calendario, e non a effettivi costi aziendali. Al tempo stesso, però, negli ultimi mesi si erati a parlare deldeia 100 ml. Si aveva la netta sensazione di star avviandosi verso un futuro diverso, grazie alla tecnologia, ma così non è. Da settembre 2024 ci sarà infatti un granin valigia:ilAlcuni aeroporti dell’Unione europea avevano proceduto a implementare dei sistemi di ultima generazione, che di fatto rendevano inutili i limiti imposti suiin valigia.