Juventus Elkann | Thiago Motta è ciò di cui avevamo bisogno abbiamo potenziale straordinario

(Di martedì 6 agosto 2024) “È importante approcciare conuna nuova generazione. Torniamo all’anno zero,una squadra giovane e bisogna lavorare con loro.è giovane ma ha esperienza, è stato lui stesso giocatore. È ciò di cuie su cui costruire. Il collettivo dellaha un“. Così il presidente della, John, in un’intervista rilasciata a Tuttosport in vista dell’amichevole in famiglia tra la prima squadra e la formazione Next Gen: “Ci sarà una bellissima atmosfera, di condivisione, e sarà la prima diallo Stadium”, ricorda. Che, a proposito di giovani, prosegue: “Il calcio italiano non è più un luogo di destinazione. In piena carriera si va in Premier, alla fine in Arabia Saudita. Il campionato italiano è di giovani che devono formarsi, completarsi. Questa è la realtà e non è per niente un peccato.