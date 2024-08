IKEA qualcosa non torna con il legno usato per i mobili | scoperta tremenda

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024) Il tipo diutilizzato daper i suoiè davvero come viene descritto? La realtà potrebbe essere ben diversa.è certamente una delle catene low cost più apprezzate, specialmente quando si è in cerca di qualche complemento d’arredo per la propria casa senza spendere cifre esorbitanti. A volte anche i più esigenti possono trovaredi proprio gradimento, dagli armadi alle scrivanie, ma senza dimenticare accessori per bambini e neonati o per esterno, piante e vasi, giusto per citare gli esempi più comuni.si vanta da sempre per la sua attenzione all’ambiente – Foto: ANSA – Cityrumors.itL’azienda ha sempre sostenuto di credere in un principio fondamentale, ovvero che quello che è presente in ogni abitazione debba essere accessibile a tutti, pur senza rinunciare alla qualità.