I deliri di Maddalena Corvaglia su Khelif | che imbarazzo l’Italia!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Le recenti dichiarazioni disulla pugile algerina intersessuale Imanesono una vergogna, uno scempio di ignoranza e discriminazione., ex velina italiana, ha recentemente suscitato polemiche con un video pubblicato su Instagram in cui ha criticato la presenza della pugile intersessuale algerina Imanealle Olimpiadi. Nel video,ha sollevato domande provocatorie, paragonando la situazione dia esempi estremi e fantasiosi, piuttosto improbabili. Parla, creando questo confronto approssimativo, di: “un uomo che si identifica come una coccinella o una bambina che si sente un Labrador”, per mettere in dubbio il diritto didi competere nelle categorie femminili.ha chiesto: “Dove ci porterà tutto questo?” e ha concluso con un appello a: “fermare questa follia”?.