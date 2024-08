Elkann elogia Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 agosto 2024)Johnpresenta la nuova Juventus di. L’amministratore delegato di Exor, azionista di maggioranza del club bianconero, ha rilasciato delle interviste al Corriere dello Sport e a Tuttosport dalle Olimpiadi di Parigi 2014: “Nessuno al mondo ha un rapporto così longevo con lo sport come noi e questo va oltre l’idea della proprietà”. “Ci sarà una bellissima atmosfera. Vogliamo creare un clima di condivisione. Il legame tra la nostra famiglia e la Juventus è fortissimo, con queste iniziative vogliamo portare la Juve nelle famiglie. Al tempo stesso, lavoriamo per coinvolgere con una grande attività social chi non può essere fisicamente vicino a noi”. “Con lui ci avviciniamo a una nuova generazione, la nostra squadra è molto giovane e lui ha l’esperienza necessaria per lavorare con il nostro gruppo. È la persona di cui abbiamo bisogno.