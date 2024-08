Eleonora Sky Paveri chi era la 18enne morta in monopattino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Pavia, una città solitamente tranquilla, è stata scossa dalla tragica morte di, affettuosamente conosciuta come “Sky” tra i suoi amici. L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando la giovane di appena 18 anni è caduta da uninsieme alla sua amica C., 17 anni. Le circostanze dell’incidente hanno sollevato molti interrogativi, mentre gli amici e la comunità si stringono attorno alla famiglia di. Un urlo nella notte e il dramma Una vicina ha raccontato di aver sentito un urlo nella notte, seguito dal silenzio, fino all’arrivo dell’ambulanza. Sky è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, ma purtroppo è arrivata già in arresto cardiaco e non è sopravvissuta. Sul luogo dell’incidente sono rimasti una scarpa e gli oggetti utilizzati dai soccorritori, oltre a una targhetta con la scritta “Babygirl”.