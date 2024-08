Contro l’Italia dovremo dare il massimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) La sorte a volte è beffarda e nei quarti di finale dell’Olimpiade ha messo di fronte un italiano. Dopo il successo incredibile degli azzurri al maschile alle 21 oggi scende in campo l’Italvolley al femminile,un avversario storicamente ostico, allenato da un tecnico che ha fame di medaglie: la Serbia di Giovanni Guidetti. Un abbinamento che non fa piacere a nessuna delle due formazioni, perché di solito Italia-Serbia è sempre una battaglia e all’ultima Olimpiade era costata a Egonu e compagne la medaglia. Tant’é, visto quello che si è visto finora, la parte più difficile sembra spettare alla Serbia, perché le ragazze di Velasco sembrano in formissima. Guidetti, finalmente le sfide a eliminazione diretta? "Si dice sempre che l’Olimpiade è il quarto di finale, la partita della vita che tutti aspettano, che tutti temono, che tutti vogliono giocare.