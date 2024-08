Attività chiusa per ferie | come comunicarlo al Fisco con il registratore di cassa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – L’estate, almeno in Italia, rappresenta un periodo ideale per ledei lavoratori che decidono di dedicarsi del tempo lontano dal proprio lavoro. Se per i dipendenti si tratta di una procedura consolidata da tempo, alcune novità interessano le chiusure delleeconomiche che, infatti, devono avere la cura di avvisare l’Agenzia delle Entrate dell’interruzione dell’. Tale procedura è richiesta ai commercianti dotati ditelematico dei corrispettivi che sospendono il loro lavoro per un periodo che supera i 12 giorni o a tempo indeterminato. Comunicare alle proprieLa comunicazione aldurante lesuperiori ai 12 giorni non è prevista da alcuna disposizione di legge, ma viene indicata all’interno delle specifiche tecniche del provvedimento direttoriale sulla lotteria istantanea.