Apre la casa dell’acqua È il secondo impianto di Cap | Un contributo all’ambiente

(Di martedì 6 agosto 2024) Inaugurata nei giorni scorsi la secondain via Fosse Ardeatine. I cittadini potranno rifornirsi gratuitamente di acqua di qualità, prelevata dall’acquedotto cittadino, per bere e cucinare. L‘inaugurazione è avvenuta in presenza del gruppo Cap Holding e dell’amministrazione rappresentata dagli assessori Tania Salamone e Marco Rosati e dai consiglieri Cinzia Grossi e Stefania Russo. "Questa seconda struttura rappresenta un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale e il risparmio economico per le famiglie del territorio. Riducendo l’uso della plastica e offrendo un servizio gratuito, contribuiamo a preservare l’ambiente e a diminuire le spese per l’acquisto di acqua in bottiglia", spiega l’assessore ai Lavori pubblici Tania Salamone. L’obiettivo è fornire acqua batteriologicamente pura e controllata.