Sinner provocazione rispedita al mittente | Devono capirlo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per Jannik, evidentemente, non è ancora finita. Non ha ceduto alla: giustizia è stata fatta. Neanche una cicatrice di dieci centimetri e la stanchezza del decorso post-operatorio l’avrebbero fermata. Nathalie Moellhausen, schermitrice italo-brasiliana di 38 anni, voleva esserci. Non avrebbe saltato questa edizione delle Olimpiadi per nessuna ragione al mondo, ed è per questo motivo che ha partecipato nonostante le sue precarie condizioni di salute. Ancora polemiche sul forfait di Jannik(AnsaFoto) – Ilveggente.itC’è un motivo ben preciso se è diventata l’atleta simbolo dei Giochi di Parigi: all’insaputa di tutti, è volata al di là delle Alpi nonostante a giugno abbia ricevuto la diagnosi di un tumore fibroso solitario. Una forma rara, molto aggressiva, ben diversa dal sarcoma con cui si credeva stesse facendo i conti.