Senna la triatleta belga malata | Sono devastata Ci sono altre vittime? Misteriose infezioni gastrointestinali per due atleti

(Di lunedì 5 agosto 2024) “stata curata bene e mi riprenderò.però davveroper la squadra e mi dispiace finire i Giochi in questo modo”. Così la, Claire Michel, in una storia di Instagram ringrazia i suoi fan per i messaggi e rivela le sue condizioni di salute: da 4 giorni è ricoverata in ospedale a causa dell’escherichia coli, il batterio contratto dopo la prova di nuoto nellanella gara individuale del triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo caso ha scatenato la protesta del Comitato olimpico, che ha chiesto lo stop alle gare nella: glibelgi non hanno partecipato alla staffetta mista di oggi. Ma ora emergono altri possibilidel nuoto nellainfatti sospetti i sintomi che stanno accusando unsvizzero e un suo collega norvegese.