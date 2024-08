Movie look addicted | i look più iconici di House of the Dragon

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024) Qualcosa, nell’autunno 2019, ha bruscamente diviso la copiosa schiera di amanti di Game of Thrones: inaspettatamente un prequel è stato annunciato e, per ogni scettico indignato al pensiero di veder sovvertite le memorie di uno show già epico da sé, ve n’era un altro elettrizzato all’idea di nuove vicende a cui appassionarsi. L’argomento cardine della trama? La caduta della Casa dei Targaryen. D’altronde non c’era poi molto da stupirsi di fronte a cotanto sospetto: Game of Thrones è innegabilmente da considerarsi una serie cult del mondo fantasy, unica nel suo genere, ed ipotizzare – persino con la miglior disposizione d’animo possibile – come un nuovo spettacolo potesse anche solo avvicinarsi ad eguagliarne il successo suonava come pura follia. Visualizza questo post su Instagram Tutto è bene, però, quel che finisce bene.