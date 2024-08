Minivan investe 17enne a Mondello e fugge via | è gravissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) La scorsa notte, un ragazzo di 16 anni è stato investito da unin via delle Palme, nei pressi di via Principessa Mafalda, a. L’automobilista non si è fermato per prestare soccorso al giovane, che è stato poi assistito dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al Trauma Center di Villa Sofia. Il ragazzo, figlio di un ex primario dell’ospedale di Palermo, ha subito tre interventi chirurgici ma è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Leggi anche: Esce dalla discoteca e viene investito da auto pirata: muore 25enne L’incidente è avvenuto mentre il ragazzo era in sella al suo motorino. Dopo essere stato travolto dal, il veicolo è sfrecciato via a tutta velocità. Il veicolo è stato sequestrato dalle autorità per ulteriori accertamenti.