Chi è Mauro Bergoglio nipote di Papa Francesco ai funerali grazie alla donazione dopo appello

Mauro Bergoglio aveva detto in tv di voler andare a Roma ma di non avere i mezzi: si sono mossi subito un'agenzia viaggi e alcuni donatori, rimasti anonimi Notizie.virgilio.it - Chi è Mauro Bergoglio nipote di Papa Francesco ai funerali grazie alla donazione dopo l'appello Leggi su Notizie.virgilio.it aveva detto in tv di voler andare a Roma ma di non avere i mezzi: si sono mossi subito un'agenzia viaggi e alcuni donatori, rimasti anonimi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, il nipote Mauro Bergoglio: «Non posso permettermi di andare al funerale». E una donna gli regala il biglietto - Infermiere in Argentina, Mauro Bergoglio, uno dei nipoti di papa Francesco, aveva raccontato alla tv A24 di non potersi permettere l'acquisto di un biglietto aereo per volare fino a Roma, per... 🔗ilmattino.it

Mauro Bergoglio, nipote del Papa, sarà al funerale solo grazie a una donazione: “Non posso permettermelo” - Il giovane è il figlio del fratello di Francesco. Lavora come infermiere a Buenos Aires. Dopo aver raccontato in tv di non potersi permettere il viaggio, la proprietaria di un’agenzia di viaggi (che ha scelto di rimanere anonima) ha deciso di pagare il volo per lui e per la... 🔗repubblica.it

Mauro Bergoglio, il nipote di Papa Francesco ai funerali dello zio grazie a una donazione: «Non potevo permettermi il viaggio» - Mauro Bergoglio, uno dei nipoti di Papa Francesco, aveva raccontato alla tv A24 di non potersi permettere l'acquisto di un biglietto aereo per volare fino a Roma, per andare al funerale dello... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Mauro Bergoglio, il nipote di Papa Francesco ai funerali dello zio grazie a una donazione: «Non potevo permett; Papa Francesco, il nipote Mauro Bergoglio: «Non posso permettermi di andare al funerale». E una donna gli rega; Mauro Bergoglio, il nipote di Papa Francesco ai funerali dello zio grazie a una donazione: «Non potevo permettermi il viaggio»; Un Vuelo de Esperanza para Mauro Bergoglio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne