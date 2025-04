Ali di folla lungo il corteo per Francesco L omelia Un Papa in mezzo alla gente Diretta

gente da piazza San Pietro a Castel Sant'Angelo. Re: "Il suo pontificato ha toccato menti e cuori" Ilgiornale.it - Ali di folla lungo il corteo per Francesco. L'omelia: "Un Papa in mezzo alla gente" - Diretta Leggi su Ilgiornale.it In prima fila Trump, Zelensky, Macron e Mattarella. Fiume dida piazza San Pietro a Castel Sant'Angelo. Re: "Il suo pontificato ha toccato menti e cuori"

Se ne parla anche su altri siti

Corea del Sud, il presidente Yoon rilasciato esce tra due ali di folla - Completo blu scuro, mano alzata in segno di saluto e di vittoria. Passo lento, a osservare e ringraziare le circa 600 persone radunatesi ai due lati della strada per celebrarlo. […] The post Corea del Sud, il presidente Yoon rilasciato esce tra due ali di folla first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Funerali Papa Francesco, Cardinale Re: "Una vita sempre in mezzo alla gente, adesso prega tu per noi | Si è impegnato per la pace e per i migranti", e la folla applaude a lungo - Vaticano: "Alle esequie partecipano circa 200mila persone". In Piazza San Pietro i leader del mondo: presenti anche Trump, Macron, von der Leyen e Zelensky. Il Santo Padre compirà il suo ultimo "viaggio" terreno a bordo di una papamobile usata in un viaggio in Oriente 🔗tgcom24.mediaset.it

Funerali Papa Francesco, Cardinale Re: "Una vita sempre in mezzo alla gente, adesso prega tu per noi | Si è impegnato per pace e migranti", e la folla applaude a lungo | 250mila in piazza - In San Pietro i leader del mondo: anche Trump, Macron, von der Leyen e Zelensky. Il Santo Padre nel suo ultimo "viaggio" terreno a bordo di una papamobile usata in Oriente 🔗tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco: tutte le aree blindate, da piazza San Pietro a Santa Maria Maggiore; Funerali Papa Francesco in diretta. Il feretro in corteo sulla papamobile verso Santa Maria Maggiore: l'applauso dei 250mila fedeli a San Pietro; Papa Francesco verso Santa Maria Maggiore. L'abbraccio della folla: Ha implorato la pace. Trump vede Zelensky: Incontro produttivo; Folla di gente ai funerali di Ilaria Sula tra fiori e striscioni, il padre: Ora giustizia. E il sindaco Bandecchi invoca l'ergastolo. 🔗Ne parlano su altre fonti