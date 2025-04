Quaranta migranti occupano l8217ex centro vaccinale di Milano 8220Case per tutti viviamo in condizioni disumane8221

migranti hanno occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta, a Milano, per rivendicare il proprio diritto alla casa e a condizioni di vita dignitose. Leggi su Fanpage.it Nel corso di questa mattina, sabato 26 aprile, una quarantina dihanno occupato l'exdi viale Brenta, a, per rivendicare il proprio diritto alla casa e adi vita dignitose.

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Vogliamo una casa” - Milano – Sabato mattina, intorno alle 9.45, una quarantina di migranti ha occupato abusivamente l’ex centro vaccinale di viale Brenta, nella periferia sud di Milano, per rivendicare il diritto a una casa. L’iniziativa è stata organizzata dal collettivo “Ci siamo”, che ha annunciato anche un’assemblea pubblica prevista per le 17, sempre all’interno della struttura. Bandiere palestinesi Sul posto sono intervenuti la polizia locale e gli agenti della Digos, ma al momento la situazione si è mantenuta tranquilla, senza episodi di tensione. 🔗ilgiorno.it

