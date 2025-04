Torto ai funerali del Papa Attraverso la semplicità dei suoi gesti ha saputo toccare i cuori di tutti noi

Torto, assieme al presidente Giuseppe Conte e a una delegazione del Movimento 5 Stelle, ai funerali di Papa Francesco."Attraverso la semplicità dei suoi gesti il Santo Padre ha saputo toccare i cuori di tutti noi. È stato il Papa degli ultimi, che.

