Tentato omicidio dei due coniugi uomo arrestato è stato condotto in carcere

uomo ritenuto responsabile del Tentato omicidio a Boara, nel pomeriggio del giorno prima. Il. Ferraratoday.it - Tentato omicidio dei due coniugi, l'uomo arrestato è stato condotto in carcere Leggi su Ferraratoday.it Nel corso della mattinata di sabato 26, il Nucleo investigativo dei carabinieri di Ferrara ha eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti dell'ritenuto responsabile dela Boara, nel pomeriggio del giorno prima. Il.

Se ne parla anche su altri siti

Bologna, sparano a un ragazzo per rubargli la droga: ferito gravemente, due arresti per tentato omicidio - Due arresti a Bologna per tentato omicidio: un incontro di droga finito in sparatoria. La vittima è stata ferita gravemente. 🔗notizie.virgilio.it

Napoli, 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia: due fermi per tentato omicidio - (Adnkronos) – Un 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia (Napoli), due 21enni fermati dai carabinieri per tentato omicidio. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno sottoposto a fermo due 21enni di Gragnano. I due giovani sono gravemente indiziati del tentato omicidio di un 19enne. Durante una lite avvenuta in via Fratte a […] L'articolo Napoli, 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia: due fermi per tentato omicidio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Accoltellato al torace, grave 19enne a Castellammare. Fermati due giovani per tentato omicidio - Due 21enni di Gragnano (Napoli) sottoposti a fermo dai carabinieri: avrebbero accoltellato un 19enne, uno dei fendenti ha spaccato una costola.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Tentato omicidio dei due coniugi, l'uomo arrestato è stato condotto in carcere; Litiga con il marito e lo accoltella, ricoverato in gravi condizioni: 45enne arrestata per tentato omicidio; Napoli, due persone ferite a coltellate: una è grave in ospedale. Arrestato 36enne; Vicesindaco ferito. L’accusa dei pm:: Ha sparato mirando al corpo del marito. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ferisce coniugi con una fiocina, arrestato per tentato omicidio - E' stato fermato per tentato omicidio il 64enne che ieri sera è stato rintracciato dai carabinieri dopo l'aggressione ai danni di due coniugi, suoi parenti, colpiti da dardi di fiocina. (ANSA) ... 🔗ansa.it

"Tentato omicidio, nessun risarcimento per la vittima" - Due brutte storie, che s’intrecciano a distanza di pochissimi mesi, hanno generato confusione. Si tratta del proscioglimento di questi ... 🔗msn.com

Tentato omicidio in Adriatica. Chiusa l’inchiesta, due indagati - il movente del tentato omicidio è da inquadrarsi in una sorta di vendetta trasversale. Il 33enne cercava altre due ragazze lungo l’Adriatica ma aveva trovato la 29enne seduta su una sedia di ... 🔗ilrestodelcarlino.it