MotoGP pagelle qualifiche GP Spagna Quartararo sorprende tutti Bagnaia terzo dietro a Marquez

Quartararo si prende a sorpresa la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, quinto appuntamento stagionale di MotoGP. Il francese della Yamaha si è guadagnato la prima posizione nella partenza della sprint delle ore 15:00 e della gara di domani grazie ad un giro da 1:35.610, solo 33 millesimi meglio rispetto a Marc Marquez secondo. Partirà dalla prima fila anche Pecco Bagnaia, che brucia di appena tre millesimi Alex Marquez e centra la terza piazza.Buona qualifica anche per Franco Morbidelli, quinto davanti a Maverick Vinales e Fermin Aldeguer. Ottavo il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, mentre completano la top ten Joan Mir e Johann Zarco. Fuori in Q1 invece gli altri piloti italiani al via, ovvero Luca Marini, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori. Leggi su Sportface.it Fabiosi prende a sorpresa la pole position nelledel Gran Premio dia Jerez de la Frontera, quinto appuntamento stagionale di. Il francese della Yamaha si è guadagnato la prima posizione nella partenza della sprint delle ore 15:00 e della gara di domani grazie ad un giro da 1:35.610, solo 33 millesimi meglio rispetto a Marcsecondo. Partirà dalla prima fila anche Pecco, che brucia di appena tre millesimi Alexe centra la terza piazza.Buona qualifica anche per Franco Morbidelli, quinto davanti a Maverick Vinales e Fermin Aldeguer. Ottavo il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, mentre completano la top ten Joan Mir e Johann Zarco. Fuori in Q1 invece gli altri piloti italiani al via, ovvero Luca Marini, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori.

