Ciao Papa Francesco Funerali e sepoltura il mondo in preghiera Trump Zelensky Incontro molto produttivo Foto

Il mondo si è inchinato a Papa Francesco: dagli ultimi, poveri e senzatetto che lui amava, ai grandi, reali e presidenti, stretti nelle loro seggioline in piazza San Pietro. Fino ai cardinali, preparati a un Conclave che dovranno eleggere il successore, speriamo l'erede capace di portare avanti i "cantieri aperti" dal Papa. L'articolo proviene da Firenze Post.

Altre fonti ne stanno dando notizia

CIAO FRANCESCO L'ultimo addio al Papa "venuto dalla fine del mondo": San Pietro stracolma di fedeli e leader - Il giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo", è arrivato e piazza San Pietro, dove alle 10 è previsto l'inizio delle solenni esequie, è stracolma di fedeli e leader di tutti i Paesi del mondo. Jorge Mario Bergoglio viene oggi omaggiato come pastore e discepolo di Cristo capace di aprire la Chiesa a tutti e di ascoltare gli ultimi. Presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗iltempo.it

Ciao Francesco: il Papa è morto. Bergoglio si è spento ieri a Santa Marta - «Certifico che Sua Santità Francesco, Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires, in Argentina, il 17 dicembre 1936, residente nella Città del Vaticano, Cittadino Vaticano, è deceduto alle ore 7.35 del giorno 21/04/2025 nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta (Città del Vaticano) per: Ictus Cerebrale, Coma, Collasso cardiocircolatorio irreversibile». Con queste parole, messe nero su bianco nel certificato ufficiale della morte di Papa Francesco firmato dal professor Andrea Arcangeli, direttore del Dipartimento di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano e reso noto poco ... 🔗iltempo.it

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano. Ciao Francesco, il Papa del Sud globale - Francesco se ne è andato in pieno Giubileo con la commozione del mondo intero, grandi e bambini, ultimi e primi, da un capo all?altro della terra, ma lui è stato e rimarrà... 🔗ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

Funerali Papa Francesco, il toccante messaggio delle detenute nel carcere di Trani; “Ciao papa Francesco!” Iniziativa a Porto Recanati per seguire insieme il funerale del Santo Padre; Funerali di Papa Francesco, un toccante messaggio delle detenute nel carcere di Trani; CIAO FRANCESCO. 🔗Cosa riportano altre fonti

Funerali Papa Francesco, il corteo di Trump. IL VIDEO - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, assieme alla moglie Melania, hanno lasciato il loro alloggio di Villa Taverna per recarsi a San Pietro, in Vaticano, per assistere al funerale di Papa ... 🔗tg24.sky.it

Funerali di Papa Francesco a San Pietro e corteo funebre: il video dall'elicottero della polizia - L'ultimo saluto di Roma e del mondo a Papa Francesco. I funerali a San Pietro e il corteo funebre fino alla basilica di Santa Maria ... 🔗iltempo.it

Ciao Papa Francesco, l’ultimo saluto al Pontefice: dove vedere i funerali in diretta - Si terranno sabato 26 aprile, alle ore 10:00, i funerali di Papa Francesco: oltre ai tanti fedeli che giungeranno sul posto, la cerimonia funebre potrà essere seguita in diretta sia in TV che in strea ... 🔗msn.com