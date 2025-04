Pensavo di avere un’infezione alle vie urinarie ma era un cancro alla vescica al quarto stadio Mi restano al massimo 24 mesi la storia di Chris Cotton

Pensava di avere un'infezione alle vie urinarie, invece era un cancro alla vescica al quarto stadio. È la storia di Chris Cotton, un padre di famiglia la cui vita è stata completamente stravolta dalla diagnosi ricevuta il giorno dopo il suo 50esimo compleanno. Come riporta il New York Post, Chris ha iniziato ad avvertire i primi sintomi nell'ottobre 2022: dolore durante la minzione e necessità di andare più spesso in bagno. Convinto fosse un'infezione alle vie urinarie ha bevuto succo di mirtillo rosso e si è rivolto al proprio medico il quale gli ha prescritto degli antibiotici. I fastidi, effettivamente, dopo qualche tempo sono spariti salvo poi tornare. A quel punto si è sottoposto a nuove indagini: è stato allora che una tac e una biopsia hanno portato a galla la verità. Ora la sua aspettativa di vita è di 12-24 mesi e si sta sottoponendo alla chemioterapia nel tentativo di allungare i giorni che gli rimangono.

