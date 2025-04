Affari Tuoi Stefano De Martino striglia Ricardo Lo hai detto ora lo fai

Affari Tuoi. Nella puntata in onda venerdì 25 aprile, Ricardo ne è l'esempio. Nato in Spagna ma cresciuto in Veneto, il concorrente ha scelto il cambio dopo i suoi primi sei tiri, ma pochi istanti dopo ha rivelato a tutti che stava solo scherzando: "Sè c'è una cosa di me, è che mi piace giocare". Il Dottore, però, è intervenuto immediatamente, costringendolo comunque a procedere.Telefonato Stefano De Martino, il Dottore ha proposto al giovane il cambio e lui ha risposto con un sì, salvo poi fare retromarcia: "Se c'è una cosa di me è che scherzo molto, infatti rifiuto il cambio e vado avanti". Troppo tardi. De Martino, visibilmente sconvolto, ha ricevuto una nuova telefonata dal Dottore. "Purtroppo devi cambiare, hai detto che lo avresti fatto.

