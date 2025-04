Detenuti poveri e rifugiati chi sono i 40 amici che aspettano papa Francesco a Santa Maria Maggiore

papa Francesco sui gradini della Basilica di Santa Maria Maggiore per dare l'ultimo saluto al defunto Pontefice prima della tumulazione del feretro. Leggi su Fanpage.it Un gruppo di bisognosi aspettasui gradini della Basilica diper dare l'ultimo saluto al defunto Pontefice prima della tumulazione del feretro.

Se ne parla anche su altri siti

Pasqua, il messaggio del vescovo: "Guardiamo i volti di chi soffre, come poveri e rifugiati" - Il Vescovo sottolinea che la risurrezione non si comprende con lo sguardo umano, ma attraverso il ricordo delle parole di Gesù: “La fede ha bisogno di ravvivare il primo amore con Gesù [...] la sua chiamata, come ha toccato il nostro cuore e anche il dono che lui ha fatto morendo sulla Croce per... 🔗pordenonetoday.it

Gli eroi civili che aiutano disabili, poveri, detenuti, anziani, migranti: la premiazione al Quirinale – Storie dei “patrioti” di tutti i giorni - Esempi civili, eroi della quotidianità, veri e propri patrioti che nell’esperienza di ogni giorno manifestano “un sentimento vivo, sempre attuale, dell’idea di Patria“, operando “per il bene comune“, contribuendo a tessere “una trama di sentimenti, di valori, di tensione ideale che tiene assieme le nostre comunità e traduce in realtà quella speranza collettiva che insieme vogliamo costruire”. Anche quest’anno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto di conferire motu proprio l’Onorificenza al merito della Repubblica italiana “a cittadine e cittadini che si sono distinti ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Pasqua, il messaggio del vescovo: "Guardiamo i volti di chi soffre, come poveri e rifugiati" - Il vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone, Giuseppe Pellegrini, nell'omelia della veglia pasquale ha sottolineato che la risurrezione non si comprende con lo sguardo umano, ma attraverso il ricordo delle parole di Gesù: “La fede ha bisogno di ravvivare il primo amore con Gesù [...] la sua... 🔗pordenonetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa: 250mila per le esequie. Il cardinale Re: «Ha esortato a costruire ponti non muri». In prima fila i grandi della Terra; Anche migranti e rifugiati ai funerali del Papa; Morto Papa Francesco, il Pontefice dei poveri e il suo impegno per gli ultimi e i migranti; Funerali Papa Francesco, arrivano i potenti: ma la bara sarà accolta dagli emarginati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Detenuti, poveri e rifugiati: chi sono i 40 amici che aspettano papa Francesco a Santa Maria Maggiore - Un gruppo di bisognosi aspetta papa Francesco sui gradini della Basilica di Santa Maria Maggiore per dare l'ultimo saluto al defunto Pontefice prima della ... 🔗fanpage.it

Anche migranti e rifugiati ai funerali del Papa - L'annuncio dell'ong Mediterranea: a San Pietro il 26 aprile una delegazione di soccorritori e vittime dei lager libici. Il Dap disponibile a concedere permessi speciali ai detenuti per partecipare all ... 🔗romasette.it

Papa Francesco, ai funerali i grandi della terra ma anche gli “ultimi”: attesi poveri, migranti e detenuti - Sarà il funerale dei grandi della terra ma soprattutto quello degli ultimi, i prediletti da Francesco. Alle esequie del Papa, sabato 26 aprile, ci saranno migranti, senzatetto, detenuti. Avrebbe volut ... 🔗msn.com