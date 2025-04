Il funerale del Papa visto da Assisi Americani giapponesi ed europei in silenzio davanti ai maxischermi

Assisi (Perugia), 26 aprile 2025 – Sono arrivati con sgabelli pieghevoli da viaggio e una bustina con dentro una bottiglia d'acqua e un panino: alcuni turisti Americani hanno preso posto così, in piazza Santa Chiara ad Assisi, e seguito insieme a tanti altri fedeli i funerali di Papa Francesco da un maxischermo. Che inizialmente doveva servire per la canonizzazione di Carlo Acutis poi rinviata proprio per la scomparsa del Pontefice. È una piazza composta e silenziosa quella di Assisi, dove sfilano gruppi di turisti da tutto il mondo. Alcuni anche dal Giappone. Qualche componente di una comitiva arrivata da oriente ha anche avvicinato un frate, chiedendo una benedizione. Molti dei fedeli che hanno seguito la diretta da San Pietro, hanno filmato e fotografato il maxischermo dove sono passate le immagini delle esequie del Santo Padre. Lanazione.it - Il funerale del Papa visto da Assisi. Americani, giapponesi ed europei in silenzio davanti ai maxischermi Leggi su Lanazione.it (Perugia), 26 aprile 2025 – Sono arrivati con sgabelli pieghevoli da viaggio e una bustina con dentro una bottiglia d'acqua e un panino: alcuni turistihanno preso posto così, in piazza Santa Chiara ad, e seguito insieme a tanti altri fedeli i funerali diFrancesco da un maxischermo. Che inizialmente doveva servire per la canonizzazione di Carlo Acutis poi rinviata proprio per la scomparsa del Pontefice. È una piazza composta esa quella di, dove sfilano gruppi di turisti da tutto il mondo. Alcuni anche dal Giappone. Qualche componente di una comitiva arrivata da oriente ha anche avvicinato un frate, chiedendo una benedizione. Molti dei fedeli che hanno seguito la diretta da San Pietro, hanno filmato e fotografato il maxischermo dove sono passate le immagini delle esequie del Santo Padre.

