Calciomercato Milan Jovic vicino al rinnovo Sulla durata del contratto …

Jovic, arrivato al Milan nel Calciomercato estivo 2023, dovrebbe firmare il rinnovo del suo contratto con il Diavolo. Ecco le novità Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jovic vicino al rinnovo. Sulla durata del contratto … Leggi su Pianetamilan.it Luka, arrivato alnelestivo 2023, dovrebbe firmare ildel suocon il Diavolo. Ecco le novità

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Milan, richieste a iosa per Jovic: ma lui punta i piedi e … - Negli ultimi giorni sarebbero arrivate parecchie richieste per Luka Jovic: l'attaccante del Milan però ha puntato i piedi per rimanere e ... 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Jovic vuole restare! Schira: “Dipenderà…” - Calciomercato Milan, Jovic potrebbe restare anche nella prossima stagione? Nicolò Schira, esperto, aggiorna sulla situazione del serbo 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Moncada spinge per il rinnovo di Jovic: la sua priorità - Calciomercato Milan, Jovic resta o va via? Sul serbo forte interesse dalla Turchia, ma rinnovo da non escludere. Le ultime novità 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ederson lancia l'Atalanta a San Siro: Milan con un piede fuori dall'Europa, resta solo il derby di coppa; Calciomercato Milan, Jovic vuole restare! Schira: “Dipenderà…”; Abraham più vicino, Jovic invitato a valutare altre offerte: come può cambiare l'attacco del Milan; Il Milan rimonta la Fiorentina da 0-2 a 2-2, ma il pari non serve a nessuno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rinnovo Jovic, non ci sono più dubbi: solo un dettaglio da risolvere prima della fumata bianca. Le ultime - Rinnovo Jovic, il serbo prolungherà sicuramente il contratto con il Milan: da capire solo se per uno o due anni. Ultime Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha sciolto ogn ... 🔗milannews24.com

Calciomercato Milan, occasione Hojlund per l'attacco? - Calciomercato Milan, importante indiscrezione dall’Inghilterra: i rossoneri starebbero pensando ad Hojlund per la prossima stagione Importante aggiornamento proveniente dall’Inghilterra sul prossimo c ... 🔗milannews24.com

Milan, si riparte da Pulisic e Leao, garanzia di qualità. Per Jovic rinnovo biennale - Non solo Tijji, che ormai allarga le braccia ai tifosi dopo i gol con una certa nonchalance: due sere fa lo ha fatto per la quindicesima volta in stagione. Altro grande numero che piace ai tifosi ross ... 🔗gazzetta.it