L addio a Papa Francesco 250mila fedeli a San Pietro La diretta

Papa Francesco a San Pietro, ora il corteo funebre e poi la tumulazione a Santa Maria Maggiore. 12.30 partito corteo funebre in Papa-mobile E' partito il corteo funebre che porterà la bara di Papa Francesco verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il feretro e' stato collocato in una ex Papa-mobile usata da Bergoglio durante un suo viaggio in Oriente. La bara è semplice, di legno (secondo le disposizioni di Francesco) con una croce bianca, lo stemma episcopale e il suo motto "Miserando atque eligendo" (Perdonare e scegliere). Il motto è tratto dalle Omelie di San Beda il Venerabile, sacerdote (Om. 21; CCL 122, 149-151), il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: "Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardo' con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi). Agi.it - L'addio a Papa Francesco, 250mila fedeli a San Pietro. La diretta Leggi su Agi.it AGI - Conclusi funerali dia San, ora il corteo funebre e poi la tumulazione a Santa Maria Maggiore. 12.30 partito corteo funebre in-mobile E' partito il corteo funebre che porterà la bara diverso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il feretro e' stato collocato in una ex-mobile usata da Bergoglio durante un suo viaggio in Oriente. La bara è semplice, di legno (secondo le disposizioni di) con una croce bianca, lo stemma episcopale e il suo motto "Miserando atque eligendo" (Perdonare e scegliere). Il motto è tratto dalle Omelie di San Beda il Venerabile, sacerdote (Om. 21; CCL 122, 149-151), il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: "Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardo' con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi).

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 10:35 Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200. 🔗agi.it

Atletica in lutto, addio a Eugenio Salis: custode di Villa Gentile e papà di Silvia - Atletica genovese in lutto per la morte di Euegnio Salis, storico custode dell'impianto di Villa Gentile e padre di Silvia, vicepresidente vicario del Coni e campionessa di lancio del martello. Mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 12, l'ultimo saluto con una cerimonia nel tempio laico del... 🔗genovatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

L'addio a Papa Francesco: ecco la lapide che ricoprirà la sua tomba a Santa Maria Maggiore; Papa Francesco, oltre 250mila per l'addio: le videonews dal nostro inviato; L’addio a Papa Francesco: Oltre mille riminesi oggi in piazza San Pietro Anselmi sarà all’altare; L'addio a Papa Francesco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'addio a Papa Francesco, 250mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Conclusi funerali di Papa Francesco a San Pietro, ora il corteo funebre e poi la tumulazione a Santa Maria Maggiore. 12.30 partito corteo funebre in papa-mobile 12:22 bara riportata in S.Pietro, ... 🔗msn.com

Il commovente addio a Papa Francesco: il vento sfoglia il Vangelo in Piazza San Pietro - Concluso il funerale di Papa Francesco a San Pietro, il vento sfoglia il Vangelo sulla bara, evocando l'addio a Wojtyla. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, l'ultimo addio: San Pietro stracolma di fedeli e leader - Il giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo", è arrivato e piazza San Pietro, dove ... 🔗iltempo.it